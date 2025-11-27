menu
Servicios públicos

Loreto: padre pide ayuda para traslado de su hija con úlcera en la espalda

Rotafono de RPP | Camila Pisconte tiene el diagnóstico de discapacidad motora severa, hidrocefalia y una malformación del sistema nervioso central de nacimiento.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El 21 de agosto, la mujer de 20 años fue ingresada por emergencia del Hospital Regional de Loreto

El 21 de agosto, la mujer de 20 años fue ingresada por emergencia del Hospital Regional de Loreto

Herles Torres Mozombite se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para el traslado de su hija Camila Torres Pisconte, quien se encuentra en el Hospital Regional de Loreto, pues tiene una úlcera en la espalda que necesita una terapia especializada.

El 21 de agosto la mujer de 20 años fue ingresada por emergencia del Hospital Regional de Loreto, con fuertes síntomas de dolor debido a esta úlcera ubicada en el sacro.

Los doctores, al ver esta gran herida, le indicaron al señor que su hija necesitaba una curación avanzada, una terapia de herida con presión negativa y para ello la joven debería ser trasladada a algún hospital de mayor complejidad en Lima. 

Cabe resaltar que Camila no solo tiene una úlcera en la espalda sino que tiene el diagnóstico de discapacidad motora severa, hidrocefalia y mielomeningocele, la cual es una malformación del sistema nervioso central de origen congénito.

Herles Torres Mozombite hace un llamado a los autoridades de salud a los hospitales del Ministerio de Salud para que pueda aceptar la referencia pues teme que el estado de salud de su hija empeore. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

traslado hospital Rotafono Loreto úlcera
