Loreto: padre pide ayuda para traslado de su hija con úlcera en la espalda

Herles Torres Mozombite se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para el traslado de su hija Camila Torres Pisconte, quien se encuentra en el Hospital Regional de Loreto, pues tiene una úlcera en la espalda que necesita una terapia especializada.



El 21 de agosto la mujer de 20 años fue ingresada por emergencia del Hospital Regional de Loreto, con fuertes síntomas de dolor debido a esta úlcera ubicada en el sacro.



Los doctores, al ver esta gran herida, le indicaron al señor que su hija necesitaba una curación avanzada, una terapia de herida con presión negativa y para ello la joven debería ser trasladada a algún hospital de mayor complejidad en Lima.

