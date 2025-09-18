Loreto: piden traslado urgente de mujer que tiene embarazo con riesgo y anemia severa

Los pobladores de la comunidad nativa Vista Alegre se comunicaron con el Rotafono de RPP porque necesitan que Luz Yahuarcani Bautista, una gestante con riesgo de aborto y con anemia severa, sea trasladada cuanto antes al Hospital Regional de Loreto.



La paciente de 30 años llegó hace tres días al centro de salud llamado “12 de Octubre”, ubicado en la comunidad nativa Vista Alegre, ubicada en el distrito de Tigre, y fue atendida por una técnica quien trató de estabilizarla y le realizó diversos exámenes donde vieron que el nivel de hemoglobina apuntaba seis.



Sin embargo, con el pasar de los días, la salud de la gestante fue empeorando y ahora el nivel de su hemoglobina marca a cuatro. El día 17 de octubre la técnica envió la referencia para el traslado urgente de la mujer de 30 años; sin embargo, esto no ha sido posible.



Los pobladores de la comunidad nativa de Vista Alegre están muy preocupados pues esperan que Luz sea trasladada cuanto antes para salvar su vida y la de su bebé. Luz tiene cuatro hijos y el menor tiene cuatro años, por lo que piden que la madre de familia reciba atención cuanto antes.

