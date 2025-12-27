Los Olivos: buscan a hombre de 55 años que desapareció tras celebrar Navidad con su familia

Karen Basauri se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su hermano, Mirko Basauri, de 55 años, quien se encuentra no habido desde el pasado 25 de diciembre.

Según relató, Mirko salió ese día de la vivienda de su hermana, ubicada en el jirón Amistad, en el distrito limeño de Los Olivos, luego de compartir la festividad navideña con su familia. Su destino era el Callao, donde reside habitualmente; sin embargo, con el transcurso de las horas, sus familiares confirmaron que nunca llegó a su domicilio.

Características y vestimenta

Al momento de su desaparición, Mirko vestía un pantalón negro, polo plomo, casaca ploma y zapatillas negras. Mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de contextura gruesa, tiene nariz recta, cabello y ojos de color castaño oscuro.

Asimismo, su hermana indicó que Mirko presenta un diagnóstico de leve retardo.

La familia se encuentra profundamente preocupada y solicita el apoyo de la ciudadanía. Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse al número 972 162 162 o al 114 de la Policía Nacional del Perú.