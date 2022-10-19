Los Olivos: familia busca a adulto mayor que desapareció hace cinco meses

Los familiares de Edgar Gutierrez se comunicaron con el Rotafono de RPP, para reportar su desaparición desde hace cinco meses luego de que saliera de su domicilio, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos.

Según cuenta Norma Gutiérrez Cury, hermana del desaparecido; Edgar salió el pasado 25 de enero de su casa, en el jirón Salaverry, sin llevar celular ni decir a dónde iría. Con el transcurso de las horas, el hombre de 68 años no retornó a su vivienda y sus familiares iniciaron con la búsqueda, pero no tuvieron éxito.

“(Edgar) Salió con ropa de diario, como apurado, sin despedirse. Por la vecindad, no tenía problemas con nadie, pero acá nadie lo vio cuando empecé a buscarlo. No fue a trabajar porque no llevaba mochila ni teléfono”, afirmó Edgar.