Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

Gary Palomino Díaz es un paciente que padece de diabetes y depende de la insulina para tratarse y no complicar dicha enfermedad. Él se atiende en el Policlínico El Trébol de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos y constamente le entregan aquel medicamento. Sin embargo, desde julio no se lo han podido dar debido a que no hay.

El ciudadano se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar desabastecimiento de la insulina tipo Wosulin-N. Cabe mencionar que esta y la Wosulin-R son las que se dan en el seguro. El problema es que la que necesita el señor Palomino no hay y el establecimiento de salud le dijo que no hay en otro lado.

Por dicha razón, el hombre acudió al sector privado, pero no encontró esta hormona que sirve para regular los niveles de azúcar en la sangre en ninguna farmacia. Asimismo, comentó que venden otras insulinas que están más caras y muchos pacientes no poseen los recursos económicos para comprarlas.