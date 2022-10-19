menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

Rotafono de RPP | El ciudadano que padece diabetes denunció que no hay la insulina tipo Wosulin-N en el seguro de EsSalud y tampoco en el sector privado.
| | Victor Pacheco
Los pacientes diabéticos dependen bastante de la insulina

Los pacientes diabéticos dependen bastante de la insulina | Fuente: Andina

Gary Palomino Díaz es un paciente que padece de diabetes y depende de la insulina para tratarse y no complicar dicha enfermedad. Él se atiende en el Policlínico El Trébol de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos y constamente le entregan aquel medicamento. Sin embargo, desde julio no se lo han podido dar debido a que no hay.

El ciudadano se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar desabastecimiento de la insulina tipo Wosulin-N. Cabe mencionar que esta y la Wosulin-R son las que se dan en el seguro. El problema es que la que necesita el señor Palomino no hay y el establecimiento de salud le dijo que no hay en otro lado.

Por dicha razón, el hombre acudió al sector privado, pero no encontró esta hormona que sirve para regular los niveles de azúcar en la sangre en ninguna farmacia. Asimismo, comentó que venden otras insulinas que están más caras y muchos pacientes no poseen los recursos económicos para comprarlas.

Esta es la receta médica que le dieron al señor que tiene diabetes

Esta es la receta médica que le dieron al señor que tiene diabetes | Fuente: Rotafono

No hay medicina para los pacientes diabéticas

“Yo soy diabético, asegurado, pero hay un desabastecimiento total de la insulina que usan todos los diabéticos”, sostuvo Gary Palomino, quien lleva varios días sin inyectarse el medicamento. Esto es muy peligroso para los pacientes que tienen esta enfermedad y podría tener un incidente, ya que debe aplicárselo diariamente.

“Prácticamente están obligando a que compren una insulina que está tres veces su valor, lo cual muchas personas no tienen ese recurso y el Estado no se qué está haciendo para poder este reemplazar si no hay esa marca”, agregó el ciudadano.

Por esta razón, el señor hizo esta denuncia pública y exige una explicación al seguro de EsSalud porque no hay este tipo de insulina. Igualmente, reiteró la solicitud para que abastezcan rápidamente en los centros de salud de la capital, pues la salud de varias personas depende exclusivamente de ello.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
diabetes Paciente con diabetes EsSalud Insulina Los Olivos rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piura: vecinos de Salitral reportan falta de agua hace tres semanas

Piura: vecinos de Salitral reportan falta de agua hace tres semanas

 Recién nacida con mal congénito es trasladada al Hospital Almenara de EsSalud

Recién nacida con mal congénito es trasladada al Hospital Almenara de EsSalud

 Pucallpa: padre pide ayuda para trasladar a recién nacido con insuficiencia respiratoria a algún hospital en Lima

Pucallpa: padre pide ayuda para trasladar a recién nacido con insuficiencia respiratoria a algún hospital en Lima

 Niño piurano con cáncer de ganglios ya es atendido en el INEN tras pedido de ayuda

Niño piurano con cáncer de ganglios ya es atendido en el INEN tras pedido de ayuda
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot