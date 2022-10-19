Los Olivos: paciente diabético reporta desabastecimiento de insulina en el Policlínico El Trébol

Los pacientes diabéticos dependen bastante de la insulina | Fuente: Andina
Gary Palomino Díaz es un paciente que padece de diabetes y depende de la insulina para tratarse y no complicar dicha enfermedad. Él se atiende en el Policlínico El Trébol de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos y constamente le entregan aquel medicamento. Sin embargo, desde julio no se lo han podido dar debido a que no hay.
El ciudadano se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar desabastecimiento de la insulina tipo Wosulin-N. Cabe mencionar que esta y la Wosulin-R son las que se dan en el seguro. El problema es que la que necesita el señor Palomino no hay y el establecimiento de salud le dijo que no hay en otro lado.
Por dicha razón, el hombre acudió al sector privado, pero no encontró esta hormona que sirve para regular los niveles de azúcar en la sangre en ninguna farmacia. Asimismo, comentó que venden otras insulinas que están más caras y muchos pacientes no poseen los recursos económicos para comprarlas.
“Yo soy diabético, asegurado, pero hay un desabastecimiento total de la insulina que usan todos los diabéticos”, sostuvo Gary Palomino, quien lleva varios días sin inyectarse el medicamento. Esto es muy peligroso para los pacientes que tienen esta enfermedad y podría tener un incidente, ya que debe aplicárselo diariamente.
“Prácticamente están obligando a que compren una insulina que está tres veces su valor, lo cual muchas personas no tienen ese recurso y el Estado no se qué está haciendo para poder este reemplazar si no hay esa marca”, agregó el ciudadano.
Por esta razón, el señor hizo esta denuncia pública y exige una explicación al seguro de EsSalud porque no hay este tipo de insulina. Igualmente, reiteró la solicitud para que abastezcan rápidamente en los centros de salud de la capital, pues la salud de varias personas depende exclusivamente de ello.
