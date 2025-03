Los Olivos: pobladores reportan falta de luz desde hace más de 48 horas en la urbanización Sol de Oro

José Carlos Barbarán afirma que llamaron en reiteradas ocasiones a la empresa Pluz Energía y la compañía ha enviado a su equipo técnico pero aún los vecinos comentan que no tienen aún luz así como porque les han dicho que deben cambiar dos llaves.



“Al llamar me dijeron que hay dos llaves que se han quemado y que hay que cambiarlas (...) y dicen que han derivado a otra área, ya tenemos desde el lunes desde las nueve y medio de la noche, no hay luz ni agua”, aseveró José Carlos.



José Carlos Barbarán informó que ahora también no cuentan con agua debido a que el edificio donde residen necesitan de energía eléctrica para abastecerse a través de las bombas de agua.