Los Olivos: restablecen la luz después de 14 horas de fallas en el servicio

Katherin Ñaccha Carhuaricra se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, lo que permitió que los vecinos que residen en la cuadra 13 de la avenida Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos, vuelvan a contar con el servicio de energía eléctrica.

Katherin contó que, al promediar de las 9:00 p.m. del pasado 18 de mayo, los vecinos de las Manzanas C y D de la avenida Naranjal volvieron c entrar con el servicio permanente, ya que el domingo los focos se prendían y se apagaban de manera intermitente.

“Rotafono, muchas gracias por difundir y resolver el caso sobre la luz,que desde el día domingo estaba la energía eléctrica intermitente. Ayer llegó la luz a eso de las nueve de la noche”, afirmó Katherin.