Los Olivos: restablecen la luz después de 14 horas de fallas en el servicio

Katherin Ñaccha Carhuaricra contó que se encuentra agradecida con el Rotafono de RPP por restablecer el servicio.
Katherin Ñaccha Carhuaricra se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, lo que permitió que los vecinos que residen en la cuadra 13 de la avenida Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos, vuelvan a contar con el servicio de energía eléctrica.
Katherin contó que, al promediar de las 9:00 p.m. del pasado 18 de mayo, los vecinos de las Manzanas C y D de la avenida Naranjal volvieron c entrar con el servicio permanente, ya que el domingo los focos se prendían y se apagaban de manera intermitente.
“Rotafono, muchas gracias por difundir y resolver el caso sobre la luz,que desde el día domingo estaba la energía eléctrica intermitente. Ayer llegó la luz a eso de las nueve de la noche”, afirmó Katherin.
Katherin indicó que los alimentos y elementos refrigerados a lo largo de las calles habían sido los más afectados debido a que se estaban malogrando, así como elementos eléctricos debido a que se estaban quemando.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.