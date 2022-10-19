menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Los Olivos: restablecen la luz después de 14 horas de fallas en el servicio

Rotafono de RPP | Katherin contó que, al promediar de las nueve de la noche del pasado 18 de mayo, los vecinos de las Manzanas C y D de la avenida Naranjal tuvieron el servicio permanente.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Katherin Ñaccha Carhuaricra contó que se encuentra agradecida con el Rotafono de RPP por restablecer el servicio.

Katherin Ñaccha Carhuaricra contó que se encuentra agradecida con el Rotafono de RPP por restablecer el servicio.

Katherin Ñaccha Carhuaricra se comunicó con el Rotafono de RPP, para agradecer la exposición de su caso, lo que permitió que los vecinos que residen en la cuadra 13 de la avenida Naranjal, en el distrito limeño de Los Olivos, vuelvan a contar con el servicio de energía eléctrica.

Katherin contó que, al promediar de las 9:00 p.m. del pasado 18 de mayo, los vecinos de las Manzanas C y D de la avenida Naranjal volvieron c entrar con el servicio permanente, ya que el domingo los focos se prendían y se apagaban de manera intermitente.

“Rotafono, muchas gracias por difundir y resolver el caso sobre la luz,que desde el día domingo estaba la energía eléctrica intermitente. Ayer llegó la luz a eso de las nueve de la noche”, afirmó Katherin. 

Te recomendamos
Villa María del Triunfo: reportan falta de agua desde hace un día en el sector de Nueva Esperanza

Villa María del Triunfo: reportan falta de agua desde hace un día en el sector de Nueva Esperanza

 Callao: familia busca a gatita Pelusa que se perdió hace casi un mes

Callao: familia busca a gatita Pelusa que se perdió hace casi un mes

¿Por qué era tan urgente el retorno de luz?

Katherin indicó que los alimentos y elementos refrigerados a lo largo de las calles habían sido los más afectados debido a que se estaban malogrando, así como elementos eléctricos debido a que se estaban quemando. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Luz Plus Energía Los Olivos Rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

Se restableció el servicio de luz después de más de tres días en un sector del Cercado de Lima

 Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

 Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

Áncash: pobladores esperan hace un mes que despejen la carretera tras deslizamiento de rocas por fuertes lluvias

 SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes

SMP: vecinos de la urbanización Señor de los Milagros sufren problemas con el servicio eléctrico desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot