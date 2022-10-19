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Los Olivos: vecinos denuncian excesivo consumo de alcohol de alumnos en parque La Luna

Rotafono de RPP | Los pobladores informan que esta situación afecta la tranquilidad y seguridad de los residentes de la urbanización Sol de Oro, en el distrito limeño de Los Olivos.
| | Laura Urbina Saldaña
Los jóvenes, entre hombres y mujeres, utilizan las áreas verdes no solo para alimentarse, sino para tomar bebidas alcohólicas.

Los jóvenes, entre hombres y mujeres, utilizan las áreas verdes no solo para alimentarse, sino para tomar bebidas alcohólicas. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, vecinos denuncian el excesivo consumo de alcohol de alumnos del Senati en el parque La Luna, a plena luz del día, en el distrito limeño de Los Olivos.

Según el testimonio de una vecina, los jóvenes, entre hombres y mujeres, utilizan las áreas verdes no solo para alimentarse, sino para tomar bebidas alcohólicas desde el mediodía hasta la noche y a una cuadra y media de una comisaría.

“Todos los días cruzan los estudiantes de Senati para comer en el área de los jardines y para consumir de bebidas alcohólicas y muchas veces se ponen a consumir alcohol desde las desde la tarde hasta altas horas de la noche y ya hemos tenido incidentes por el consumo excesivo de alcohol”, explicó una vecina.

Los pobladores informan que esta situación es un problema recurrente que afecta la tranquilidad y seguridad de los residentes de la urbanización Sol de Oro, por lo que piden la intervención constante de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional.  

Los residentes comentaron que a pesar de haber enviado quejas formales ante la municipalidad y a la institución educativa, hasta el momento no han recibido una solución para frenar el alto consumo de bebidas alcohólicas. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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