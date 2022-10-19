Los Olivos: vecinos reportan que polvaredas por pista en mal estado genera afectaciones en la salud

Erick Gonzales Machado se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar las pistas en mal estado en el cruce de las avenidas Los Alisos con Universitaria, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos.
Erick comenta que a finales de diciembre del año pasado culminaron una obra de mejoramiento de pistas en la avenida Alisos, sin embargo, a mediados del mes navideño se dejó el tramo que abarca el cruce de las avenidas Los Alisos con Universitaria en mal estado.
“En la avenida Los Alisos con Universitaria, la pista está hecha un desastre; cuando pasan los buses de la empresa Los Rápidos, pasan corriendo, y se levanta un tierra devastadora”, afirmó Erick.
Erick afirma que al pasar vehículos de transporte público y pesados se levanta polvareda en la zona que afecta de gran manera a los vecinos, entre ellos, los adultos mayores y niños que aquejan de enfermedades respiratorias, quienes son la población más vulnerable.
Erick hace un llamado a las autoridades competentes para que puedan pavimentar y terminar de asfaltar la zona que causa bastante perjuicio a los vecinos que residen en las inmediaciones de las avenidas Los Alisos con Universitaria, ubicado en el distrito limeño de Los Olivos.
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