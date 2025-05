San Antonio: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace 15 días

Los vecinos del distrito de Lurigancho se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar que no tienen alumbrado público desde hace quince días en el distrito de San Antonio - Huarochirí.



Según Luareano Montoa Melendez, las calles más afectadas son Las Lilas y La Hiedra, situadas en la zona de Los Jazmines en Jicamarca.



“Hace más de 15 días que no tenemos luz en el grupo Los Jazmines, en las calles Las Lilas y Las Hiedras, ya hemos llamado a la empresa, pero no se dan por entendido para que venir a reparar que no tenemos alumbrado público”, afirmó Luareano Montoa Melendez.