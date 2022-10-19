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Lurigancho-Chosica: vecinos reportan falta de alumbrado público desde hace varios días

Rotafono de RPP | Ruperto Julca teme que la delincuencia pueda aumentar, debido a esta situación.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ruperto Julca Aquino brinda más detalles sobre la falta de luz en la zona.
Ruperto Julca Aquino brinda más detalles sobre la falta de luz en la zona.

Ruperto Julca Aquino se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la falta de alumbrado público desde hace cuatro días en la calle siete de la avenida Los Tulipanes, en el distrito de Lurigancho-Chosica.

El hombre teme que la delincuencia aumente en la zona, debido la oscuridad y al difícil acceso.

 “Tenemos una avenida sin alumbrado público ya cuatro días. Camino por esta avenida todos los días, y ahora no hay alumbrado público. Estando así está avenida la gente de malvivir puede hacer de las suyas”, afirmó Ruperto.

El denunciante hizo un llamado a las autoridades de la empresa Luz del Sur para que un equipo técnico pueda acudir cuanto antes en la zona y restablecer el servicio. 

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Rotafono se comunicó con Luz del Sur para avisar sobre el problema que enfrentan los vecinos de la calle siete de la avenida Los Tulipanes, para que puedan analizar el problema.

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