Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

Esmit Andres Duran Melo, de 39 años, un padre de siete hijos dedicado a la panadería necesita con urgencia una cama UCI, luego de que sufriera un infarto el último sábado cuando trabajaba en su negocio en el distrito limeño de Lurín.

Berta Pomalia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), a fin de que su esposo sea referido del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador al Hospital Dos de Mayo, donde debe ser sometido a una intervención quirúrgica.

La señora explicó que su esposo sufre de trombosis y necesita un procedimiento llamado cateterismo, el cual no se puede realizar en el hospital donde se encuentra debido a la falta de materiales.

"Hago un llamado de ayuda al Hospital Dos de Mayo, por favor, para que faciliten una cama de emergencia para mi esposo que está hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Él ha sufrido un infarto y ahora acá me están pidiendo que le haga el cateterismo y acá en el hospital de emergencia no hay”, solicitó angustiada.

Berta Pomalia dijo que la solicitud ha sido denegada por el Hospital Dos de Mayo porque aseguran que "no hay cama".

Esmit Andres Duran es padre de siete hijos y se encuentra internado en el Hospital de Emergencias, aunque se encuentra consciente su vida corre riesgo, aseguró su esposa Berta.