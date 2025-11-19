menu
Servicios públicos

Lurín: piden cama UCI para padre de siete hijos que sufrió infarto

Rotafono de RPP | Esmit Duran necesita ser referido al Hospital Dos de Mayo para un procedimiento llamado cateterismo. Su esposa solicita ayuda al Minsa.
| | Laura Urbina Saldaña
Panadero sufrió un infarto el último sábado cuando trabajaba en su negocio en el distrito limeño de Lurín.

Panadero sufrió un infarto el último sábado cuando trabajaba en su negocio en el distrito limeño de Lurín. | Fuente: Rotafono

Esmit Andres Duran Melo, de 39 años, un padre de siete hijos dedicado a la panadería necesita con urgencia una cama UCI, luego de que sufriera un infarto el último sábado cuando trabajaba en su negocio en el distrito limeño de Lurín.

Berta Pomalia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), a fin de que su esposo sea referido del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador al Hospital Dos de Mayo, donde debe ser sometido a una intervención quirúrgica.  

La señora explicó que su esposo sufre de trombosis y necesita un procedimiento llamado cateterismo, el cual no se puede realizar en el hospital donde se encuentra debido a la falta de materiales.

"Hago un llamado de ayuda al Hospital Dos de Mayo, por favor, para que faciliten una cama de emergencia para mi esposo que está hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Él ha sufrido un infarto y ahora acá me están pidiendo que le haga el cateterismo y acá en el hospital de emergencia no hay”, solicitó angustiada.  

Berta Pomalia dijo que la solicitud ha sido denegada por el Hospital Dos de Mayo porque aseguran que "no hay cama".

Esmit Andres Duran es padre de siete hijos y se encuentra internado en el Hospital de Emergencias, aunque se encuentra consciente su vida corre riesgo, aseguró su esposa Berta.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Padre de familia necesita cama UCI Panadero sufre infarto Rotafono Lurín Hospital Dos de Mayo Hospital de Emergencias
