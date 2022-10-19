Lurín: vecinos reportan constantes aniegos de alcantarillado en inmediaciones de la playa Arica

Sedapal atiende reclamo

La empresa Sedapal informó que ha identificado la existencia de conexiones irregulares que saturan la capacidad del sistema de alcantarillado que brinda servicio a los usuarios de Nuevo Lurín y zonas aledañas.

En un comunicado, Sedapal explicó que ha detectado infracciones por acceso irregular al servicio de alcantarillado, por lo que viene ejecutando la obturación correspondiente con cierre definitivo, así como las acciones administrativas pertinentes, a fin de optimizar la operación de la estación de bombeo de aguas residuales CD 210.

Anunció que la infraestructura ubicada en playa Arica será repotenciada mediante el Proyecto Lurín – Etapa 1, cuya convocatoria está prevista para el primer trimestre del presente año.

"Actualmente, la estación de bombeo CD 210 cuenta con una capacidad de 85 litros por segundo y gestiona las descargas de Nuevo Lurín y zonas aledañas, trasladándolas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo, en cumplimiento de los estándares ambientales vigentes", señaló.

La empresa tiene activo el plan de contingencia, con camiones Hidrojet, que operan ante el reporte de una emergencia en la calle Independencia y Parque la Moneda del asentamiento humano Nuevo Lurín, Cuarta Etapa y en la calle Islas Ballestas de Playa Arica, añadió.

Sedapal reafirmó su compromiso con la prestación segura y eficiente de los servicios de saneamiento en Lurín e invoca a la población y a los actores económicos de la zona a respetar las normas vigentes y canalizar cualquier requerimiento o denuncia a través de nuestros canales de atención oficiales.