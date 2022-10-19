Lurín: vecinos reportan constantes aniegos de alcantarillado en inmediaciones de la playa Arica

Ivan Coll se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar su molestia ante los constantes aniegos de aguas servidas que se reporta en la calle Las Gaviotas, a pocos metros de la playa Arica, en el distrito limeño de Lurín.
Según el residente, esta situación ocurre desde hace más de tres años. Las veredas y pistas se inundan y emanan olores fétidos en la zona, siendo los locales de comida los más afectados.
El dato que resalta el señor Ivan, es que estos aniegos de alcantarillado se producen más en verano y afirmó que aunque ha buscado una solución ante la municipalidad de Lurín, esta no le ha dado una solución definitiva.
“Generalmente, (la filtración de desagüe) pasa en la tardecita y Sedapal siempre viene a las ocho, nueve de la noche, y ya son dos o tres veces que no me deja dormir”, afirma Ivan.
La profundidad de los aniegos puede llegar hasta los 15 centímetros. Asimismo, Ivan señala que cada vez que ocurren estos aniegos, llaman a las cisternas de Sedapal, las cuales acuden a la zona y hacen un trabajo prolongado, pero luego de pocos días, el problema persiste.
Ivan hace un llamado a las autoridades de Sedapal para que pueda brindar una solución definitiva al foco infeccioso y así evitar que incluso los visitantes a la playa Arica, pasen por una situación incómoda en la zona.
La empresa Sedapal informó que ha identificado la existencia de conexiones irregulares que saturan la capacidad del sistema de alcantarillado que brinda servicio a los usuarios de Nuevo Lurín y zonas aledañas.
En un comunicado, Sedapal explicó que ha detectado infracciones por acceso irregular al servicio de alcantarillado, por lo que viene ejecutando la obturación correspondiente con cierre definitivo, así como las acciones administrativas pertinentes, a fin de optimizar la operación de la estación de bombeo de aguas residuales CD 210.
Anunció que la infraestructura ubicada en playa Arica será repotenciada mediante el Proyecto Lurín – Etapa 1, cuya convocatoria está prevista para el primer trimestre del presente año.
"Actualmente, la estación de bombeo CD 210 cuenta con una capacidad de 85 litros por segundo y gestiona las descargas de Nuevo Lurín y zonas aledañas, trasladándolas hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Bartolo, en cumplimiento de los estándares ambientales vigentes", señaló.
La empresa tiene activo el plan de contingencia, con camiones Hidrojet, que operan ante el reporte de una emergencia en la calle Independencia y Parque la Moneda del asentamiento humano Nuevo Lurín, Cuarta Etapa y en la calle Islas Ballestas de Playa Arica, añadió.
Sedapal reafirmó su compromiso con la prestación segura y eficiente de los servicios de saneamiento en Lurín e invoca a la población y a los actores económicos de la zona a respetar las normas vigentes y canalizar cualquier requerimiento o denuncia a través de nuestros canales de atención oficiales.
