Madre con quistes en el seno fue operada en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador

Glendy Prada Vasquez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que fue operada en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, del Ministerio de Salud, por presentar quistes en el seno izquierdo. La madre de familia tuvo una solución a su pedido de ayuda tras la difusión del caso en RPP.



Glendy Paola Prada Vasquez afirma que el pasado 9 de mayo fue intervenida quirúrgicamente y luego pasó por drenajes en días posteriores. Asimismo la mujer de 33 años resaltó que se siente acompañada en el proceso de recuperación debido a que recibe llamadas constantes de las autoridades de salud del Minsa y Susalud.



“Quería darles las gracias RPP Noticias, al Rotafono por haberme ayudado a difundir mi caso para la cirugía de senos porque gracias a ello, me pudieron a hacer la cirugía el 9 de mayo, hasta ahora todo ha salido perfecto”, expresó Verónica.