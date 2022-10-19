Madre con quistes en el seno pide ayuda para conseguir operación en el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador

Glendy Paola Prada hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud puedan brindarle cuanto antes una fecha próxima para ser operada. | Fuente: Andina
Glendy Paola Prada Vasquez, de 33 años, diagnosticada con un quiste en el seno izquierdo, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que espera una operación desde hace dos meses en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador del Ministerio de Salud.
La mujer de nacionalidad venezonala ya pasó por diversos exámenes prequirúrgicos durante el mes de enero y febrero, pero aún no la llaman para que se pueda operar, pues deben retirarle los conductos lechosos de ambos senos.
"En diciembre me dijeron que era de cirugía, en enero comencé hacerme todos los exámenes preoperatorios y en febrero firmé el acta de consentimiento con anestesiólogia desde esa fecha estoy esperando", comentó.
Glendy precisó que en el 2025 sufrió un golpe en los senos. Cuando los doctores le hicieron la ecografía, vieron que había un quiste grande en el seno izquierdo, además de secreciones en el mismo lado.
Según Glendy, luego de estos exámenes, los doctores le indicaron a la señora que debía pasar por una operación cuanto antes debido a su diagnóstico.
El pasado 13 de marzo, la madre de familia dijo que pasó por emergencia del Hospital de Villa El Salvador, pero solo le calmaron los dolores.
“Bueno ahorita mismo el dolor es insoportable, me duele horrible y ahora la secreción verde es en ambos senos. Antes no tenía mal olor, pero ahora sí, el dolor es muy fuerte para dormir, para todo”, afirmó Glendy.
Glendy hace un llamado a las autoridades del Ministerio de salud para que le puedan brindarle cuanto antes la cita para que pueda operarse debido a que teme que su estado de salud empeore.
Asimismo, Glendy Prada dijo que ha sacado una cita en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) para que puedan evaluarla y descartar cáncer a la mama.
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