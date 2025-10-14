menu
Madre de Dios: gestante fue trasladada al Hospital Regional del Cusco tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | La joven madre de familia fue referida esta mañana en un helicóptero del Ejército desde la comunidad nativa Yomibato, en Madre de Dios, hasta el Hospital Regional del Cusco.
| | Victor Pacheco
La madre de familia fue llevada lo antes posible a un hospital especializado

| Fuente: Rotafono

La gestante Lucía Mameria Shumarapague fue finalmente trasladada al Hospital Regional del Cusco, tras el pedido de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP, el personal de salud de la comunidad nativa Yomibato, en la región Madre de Dios, donde reside la madre de familia. 

El licenciado en enfermería Cristian Berrú informó que en el puesto de salud de Yomibato, donde fue internada la mujer, no pudieron tratarla correctamente por falta de equipos. Ella intentó dar a la luz en su vivienda, pero el bebé falleció dentro de su vientre, luego de que evacuara su líquido meconial conocido como defecación fetal. 

Con la intervención de SuSalud, el Seguro Integral de Salud y el apoyo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la joven de 25 años fue llevada de la comunidad de Yomibato por el Ejército del Perú a través de un helicóptero. Aterrizó en la ciudad cusqueña a las 10.00 a. m. y fue inmediatamente asistida en el hospital regional.

Cabe mencionar que todas las atenciones que reciba en el hospital serán cubiertas por el SIS. Sobre el procedimiento a seguir aún se desconoce y están evaluando a la paciente directamente. 

Personal de Samu, SuSalud, SIS y el Ejército Peruano ayudaron en este emergencia

| Fuente: Rotafono

Autoridades reaccionaron rápido ante la emergencia

Hay que recalcar que las autoridades iban a llevar a la madre de familia este último lunes 13 de octubre, pero no se pudo debido a las malas condiciones climáticas. Por esta razón, el Ejército debió esperar a que mejorarán y pudieron ir recién esta mañana a esta comunidad que queda en el distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu.

Las respectivas autoridades de salud se movieron rápidamente para auxiliar a la señora Lucía, que tiene otro hijo y este llamó al enfermero para pedir ayuda porque ella estaba expulsando líquido y sangre, y que tenía contracciones desde hace varias horas atrás. 

El enfermero que la atendió en Yomibato sostuvo que el bebé perdió la vida y que su paciente estaba en total riesgo. Por eso, era fundamental que la vea un hospital especializado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

| Fuente: Rotafono

Sepa más:
Madre de Dios Cusco Hospital Regional del Cusco rotafono
