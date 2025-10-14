Madre de Dios: gestante fue trasladada al Hospital Regional del Cusco tras pedido de ayuda

La gestante Lucía Mameria Shumarapague fue finalmente trasladada al Hospital Regional del Cusco, tras el pedido de ayuda que hiciera en el Rotafono de RPP, el personal de salud de la comunidad nativa Yomibato, en la región Madre de Dios, donde reside la madre de familia.

El licenciado en enfermería Cristian Berrú informó que en el puesto de salud de Yomibato, donde fue internada la mujer, no pudieron tratarla correctamente por falta de equipos. Ella intentó dar a la luz en su vivienda, pero el bebé falleció dentro de su vientre, luego de que evacuara su líquido meconial conocido como defecación fetal.

Con la intervención de SuSalud, el Seguro Integral de Salud y el apoyo del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), la joven de 25 años fue llevada de la comunidad de Yomibato por el Ejército del Perú a través de un helicóptero. Aterrizó en la ciudad cusqueña a las 10.00 a. m. y fue inmediatamente asistida en el hospital regional.

Cabe mencionar que todas las atenciones que reciba en el hospital serán cubiertas por el SIS. Sobre el procedimiento a seguir aún se desconoce y están evaluando a la paciente directamente.