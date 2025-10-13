menu
Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

Rotafono de RPP | La señora pertenece a la comunidad nativa Yomibato, en Madre de Dios y requiere atención urgente en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.
| | Victor Pacheco
El puesto de salud de Yomibato no cuenta con los equipos necesarios para atender esta emergencia

El puesto de salud de Yomibato no cuenta con los equipos necesarios para atender esta emergencia | Fuente: Rotafono

Cristian Berrú es un médico que trabaja en el puesto de salud de comunidad nativa Yomibato, ubicado en la región de Madre de Dios. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda urgente para una gestante que necesita ser trasladada al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

El profesional de salud relató que esta ciudadana llamada Lucía Mameria Shumarapague necesita ser trasladada a un hospital lo antes posible porque corre riesgo de muerte. Ella intentó dar a la luz, pero no pudo, ya que perdió líquido meconial, que son las heces del feto, el cual aparentemente habría fallecido dentro de su barriga.

El doctor contó que para llegar al establecimiento de salud más cercano tienen que viajar cuatro días en bote, pero actualmente todos los ríos están secos. Por dicha razón, indicó que se necesita un helicóptero para llevar a la paciente, que está muy débil y el feto muerto sigue en su cuerpo.

La familia de la mujer está muy preocupada y piden ayuda de las autoridades

La familia de la mujer está muy preocupada y piden ayuda de las autoridades | Fuente: Rotafono

No hay un hospital cerca de la comunidad nativa

Desde el puesto de salud de Yomibato mandaron una referencia al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, para que sea trasladada de inmediato. En el parte médico se lee que su hijo le dijo al doctor que su madre estaba expulsado líquido y sangre, y que tenía contracciones desde hace varias horas.

Por dicha razón, en el examen físico se explica que la mujer no expulsa el feto en sus contracciones y después de unas horas expulsó líquido meconial y dichas contracciones terminaron. Por eso, en el diagnostico colocaron que el parto se complicó bastante y se concluye que el embarazo está en riesgo.

El motivo por el cual piden esta referencia al Hospital Santa Rosa es porque el puesto de salud de Yomibato no tiene capacidad resolutivo por nivel. Además, indican que el paciente está en mal estado y que el medio de transporte para el traslado sea aéreo. 

Se ha solicitado el traslado aéreo de la paciente, pero no hay las mejores condiciones climáticas para volar

Se ha solicitado el traslado aéreo de la paciente, pero no hay las mejores condiciones climáticas para volar | Fuente: Rotafono

Madre de familia urge atención medica especializada 

Cada hora que pasa es fundamental para la madre de familia, ya que su vida está en peligro y no hay personal médico ni algún establecimiento de salud que tenga los aparatos básicos para tratarla. Asimismo, el licenciado comentó que el bebé ya habría perdido la vida debido a la falta de atención médica.

El caso se trasladó a las respectivas autoridades de salud y vienen haciendo todo lo posible para llevar a la señora Lucía. Sin embargo, las condiciones climáticas no son las mejores; por lo que, tienen que esperar a que se despeje para poder volar e ir a la zona, la cual está en el distrito de Fitzcarrald, provincia de Manu.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Puerto Maldonado Madre de Dios SIS rotafono
Rotafono RPP
