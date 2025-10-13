Madre de Dios: gestante necesita ser trasladada con urgencia al Hospital Santa Rosa

Cristian Berrú es un médico que trabaja en el puesto de salud de comunidad nativa Yomibato, ubicado en la región de Madre de Dios. El señor se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda urgente para una gestante que necesita ser trasladada al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado.

El profesional de salud relató que esta ciudadana llamada Lucía Mameria Shumarapague necesita ser trasladada a un hospital lo antes posible porque corre riesgo de muerte. Ella intentó dar a la luz, pero no pudo, ya que perdió líquido meconial, que son las heces del feto, el cual aparentemente habría fallecido dentro de su barriga.

El doctor contó que para llegar al establecimiento de salud más cercano tienen que viajar cuatro días en bote, pero actualmente todos los ríos están secos. Por dicha razón, indicó que se necesita un helicóptero para llevar a la paciente, que está muy débil y el feto muerto sigue en su cuerpo.