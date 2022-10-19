Madre de Dios: suspenden clases por falta de agua potable en Puerto Maldonado

Karla Gambarini dijo al Rotafono de RPP que desde el miércoles 25 de marzo no cuentan con el servicio de agua potable, situación que ha obligado a las autoridades del sector Educación a suspender las clases.

Jesualdo Condori también denunció una grave escasez de agua que afecta a más de cien mil personas tras dos días de interrupción total del servicio. Esta carencia ha paralizado el comercio local y afecta a los vecinos, ya que no pueden cocinar ni asearse.

Condori hace un llamado urgente a las instituciones reguladoras para que intervengan y solucionen la crisis debido a que el clima selvático hace que el acceso al agua sea indispensable para la salud de los pobladores.

“Pedimos que solucionan el problema. En esta zona de selva el agua es muy vital, es importante porque hace calor y perjudica en la población mayormente es infantil y juvenil”, expresó preocupado.

José Luis Valdivia comentó que los vecinos colocan sus tinas y recipientes en la calle para conseguir agua de lluvia para limpiar los baños que lucen sucios debido a la falta del suministro.