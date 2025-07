Madre de familia con cáncer metastásico pide ayuda para conseguir medicamentos en el Hospital Rebagliati

Desde octubre hasta la actualidad, la madre de familia debe tomar las pastillas, sin embargo, desde el pasado 16 de julio se le acabaron, y ahora no puede adquirirlas nuevamente en el Hospital Rebagliati.

“Dependo de estas para que el cáncer no avance, el día miércoles 16 se me acabaron, pero me vienen diciendo hace unos días que no me las pueden dar. Primero me dijeron que la orden no estaba, luego que la compra, y ahora que está en almacén, todos los meses pasó el mismo dilema”, indicó Mónica.