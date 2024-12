Madre de familia con hernia pide ayuda para que hospital Angamos acepte su referencia

Dreida Buitron se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de que el Hospital de EsSalud de Angamos, en Lima, pueda atenderla debido a que tiene una hernia discal en la columna que le provoca intensos dolores e impide caminar.



El pasado 29 de octubre, la mujer de 33 años fue ingresada de emergencia al Hospital Edgardo Rebagliati por unos intensos dolores en la espalda baja; sin embargo, tras unos exámenes le indicaron que tenía una hernia que compromete tres discos en la lumbar y este mal necesita ser tratado urgentemente.



El pasado 22 de noviembre, el policlínico Juan Pablo Bermudez, ubicado en Jesús María, realizó la solicitud de referencia para el Hospital de Angamos, pero, según Dreida, las autoridades del establecimiento de salud no aceptan la solicitud.



“Tengo tres discos comprometidos que me afectan el tema de la movilidad en las piernas. Tengo una bebé de cinco meses y no la puedo cargar bien, atenderla, por el mismo dolor y tengo que encargarme de mi hija”, afirmó Dreida Buitron.



Dreida espera que las autoridades del Hospital de EsSalud puedan ayudarla debido a que tienen una bebé de cinco meses y tiene que atenderla, cargarla y esta acción empeora esta hernia que tiene en la columna.