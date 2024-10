Madre de familia pide ayuda para que Hospital Arzobispo Loayza le brinde prótesis de cadera

“Hace un año y medio me diagnosticaron necrosis avascular de cadera, me tienen en una lista de espera y no hay presupuesto. La prótesis cuesta 13 000 soles aproximadamente”, afirmó.

Frederly Rivas pidió ayuda a las autoridades del Hospital Arzobispo Loayza para conseguir la prótesis no solo para ella, sino también para las que se encuentran en la lista de espera.