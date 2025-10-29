Madre de familia pide ayuda para que su bebé de seis meses con neumonía sea trasladado al INSN de Breña

Sin embargo, días después la salud del menor en la casa volvió a complicarse, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada.

La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.

Yahaira Chacaliaza pide ayuda a las autoridades para que puedan trasladar cuanto antes el menor porque teme que la salud del menor se pueda complicar.