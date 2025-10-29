menu
Madre de familia pide ayuda para que su bebé de seis meses con neumonía sea trasladado al INSN de Breña

Rotafono de RPP | La madre de familia se comunicó con el Rotafono para pedir ayuda luego de que en el Hospital de Collique le indicaran que el menor ya había desarrollado esta enfermedad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Cabe resaltar que desde el sábado 18 de octubre el menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y estuvo internado hasta el viernes 24.

Cabe resaltar que desde el sábado 18 de octubre el menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y estuvo internado hasta el viernes 24.

Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su bebé de seis meses sea trasladado cuanto antes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña debido a que presenta una neumonía grave.

El menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña el sábado 18 de octubre y estuvo internado hasta el viernes 24. Entonces le dieron el alta médica y le indicaron que debía seguir su tratamiento en casa. 

Sin embargo, días después la salud del menor en la casa volvió a complicarse, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada. 

La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.

Yahaira Chacaliaza pide ayuda a las autoridades para que puedan trasladar cuanto antes el menor porque teme que la salud del menor se pueda complicar.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

