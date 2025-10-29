Madre de familia pide ayuda para que su bebé de seis meses con neumonía sea trasladado al INSN de Breña

Cabe resaltar que desde el sábado 18 de octubre el menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y estuvo internado hasta el viernes 24.
Yahaira Chacaliaza Soriano se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su bebé de seis meses sea trasladado cuanto antes al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de Breña debido a que presenta una neumonía grave.
El menor ingresó por emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña el sábado 18 de octubre y estuvo internado hasta el viernes 24. Entonces le dieron el alta médica y le indicaron que debía seguir su tratamiento en casa.
Sin embargo, días después la salud del menor en la casa volvió a complicarse, pues no paraba de toser y había episodios donde la piel del menor se tornaba morada.
La madre lo llevó de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, en Comas, donde le indicaron que el menor debía ser trasladado cuanto antes al INSN de Breña.
Yahaira Chacaliaza pide ayuda a las autoridades para que puedan trasladar cuanto antes el menor porque teme que la salud del menor se pueda complicar.
