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Lurín: madre de familia pide que se le retire placa de titanio que tiene hace cinco años en el fémur

Rotafono de RPP | Antonella Arévalo necesita que el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador del Minsa, en Lima, le practique la cirugía. Hace dos semanas le apareció una herida en la pierna izquierda donde se encuentran los clavos de titanio.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Antonella hace un llamado a las autoridades del Minsa pues actualmente no puede trabajar y ella es el único sustento para sus hijos.

Antonella hace un llamado a las autoridades del Minsa pues actualmente no puede trabajar y ella es el único sustento para sus hijos.

Desde el distrito limeño de Lurín, Antonella Catalina Arevalo Huidobro, de 31 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Hospital de Emergencias Villa El Salvador del Ministerio de Salud le retire los clavos de titanio que tiene hace cinco años en la pierna izquierda, luego de sufrir un accidente.

Antonella comentó que hace dos semanas le apareció una herida en la pierna izquierda donde se encuentran los clavos de titanio. Cuando su madre fue a sacar una cita en traumatología, le indicaron que no había cupo para la especialidad y no tenía una fecha próxima.

“El día 27 de mayo comenzó a dolerme mucho y fui al médico en Villa El Salvador el día 28 de mayo, y me dijeron que en 14 días volviera por consultorio; y después comenzó a drenarme más y más; y ya no puedo pararme”, afirmó Antonella.

¿Por qué la madre de familia tiene esos clavos?

Antonella Catalina Arevalo Huidobro contó que, en 2021, tuvo un accidente vehicular donde la moto donde ella viajaba chocó contra otro vehículo mayor y resultó con una rotura de fémur.

Antonella consultó con un policlínico privado y el doctor que la vio, indicó que lo más adecuado sería retirar los clavos, sin embargo, la mujer de 31 años comentó que no tiene los medios económicos suficientes para hacerlo.

Antonella hace un llamado a las autoridades del Minsa pues actualmente no puede trabajar y ella es el único sustento para sus hijos.

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Tras la difusión del caso, el Ministerio de Salud gestionó una cita adicional para que la paciente sea atendida en el área de Traumatología el 13 de este mes, a fin de que el médico evalúe su situación de salud. 

Sin embargo, personal de salud ha sugerido a la paciente que acuda mañana de emergencia debido a que la herida se encuentra bastante infectada. 

Antonella Arevalo agradeció la atención de las autoridades de salud y dijo que este jueves se trasladará al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador para que la examinen. 

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