Lurín: madre de familia pide que se le retire placa de titanio que tiene hace cinco años en el fémur

Desde el distrito limeño de Lurín, Antonella Catalina Arevalo Huidobro, de 31 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que el Hospital de Emergencias Villa El Salvador del Ministerio de Salud le retire los clavos de titanio que tiene hace cinco años en la pierna izquierda, luego de sufrir un accidente.

Antonella comentó que hace dos semanas le apareció una herida en la pierna izquierda donde se encuentran los clavos de titanio. Cuando su madre fue a sacar una cita en traumatología, le indicaron que no había cupo para la especialidad y no tenía una fecha próxima.

“El día 27 de mayo comenzó a dolerme mucho y fui al médico en Villa El Salvador el día 28 de mayo, y me dijeron que en 14 días volviera por consultorio; y después comenzó a drenarme más y más; y ya no puedo pararme”, afirmó Antonella.