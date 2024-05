Madre desiste de matricular a su hijo con distrofia muscular en un colegio de Surquillo por falta de seguridad [VIDEO]

Menor no será matriculado

Luego de la denuncia hecha a través del Rotafono de RPP Noticias, la madre, autoridades de la UGEL 07 y el directo de la IE 7014 Vasil Levski se reunieron y finalmente se consiguió la matrícula para su hijo. No obstante, hicieron un acta en el cual dice que la señora se tiene que hacer totalmente responsable por la salud y seguridad de su hijo.

La mujer denunció que la máxima autoridad de esta escuela se comportó de manera prepotente y que no le aseguró ninguna facilidad para el adolescente. "No se hace responsable de situaciones emergentes conexas o derivadas que la UGEL no lo prevé en este momento", eso se lee en el documento.

La ciudadana explicó que si su hijo tiene alguna emergencia, el colegio no actuará o se hará responsable de lo que le pase. Por esta razón, Marcela Miranda decidió que no va a matricularlo en este colegio e hizo un pedido público de ayuda para que otro colegio lo acepte lo antes posible.