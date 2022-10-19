menu
Madre logra conseguir medicamentos para su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | El menor de cuatro años padece de leucemia linfoblástica aguda y necesita tomar los medicamentos de forma diaria.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yris afirmó que el pasado 30 de diciembre, las autoridades de salud del Hospital Edgardo Rebagliati se comunicaron con ella para indicarle que ya tenían las pastillas.

Yris del Carmen Mancilla Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su menor hijo, Luciano de Jesús Roca Mancilla, quien padece leucemia, finalmente recibió las pastillas necesarias para su tratamiento en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Yris señaló que el pasado 30 de diciembre las autoridades de salud del Hospital Edgardo Rebagliati y Susalud se comunicaron con ella para informarle que ya contaban con las pastillas destinadas al menor de cuatro años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. 

“Para agradecerles de todo corazón, de parte mía y de mi hijo, al Rotafono y a la radio RPP por su apoyo en la difusión del pedido de las pastillas. Hoy, gracias a Dios, he podido recibir sus quimioterapias orales”, afirmó Yris.

¿Por qué era tan urgente que Luciano reciba las pastillas?

Durante la última semana de enero, Yris acudió a la farmacia del Hospital Rebagliati para solicitar el medicamento; sin embargo, le indicaron que no había stock. La situación se repitió el 29 de enero y, para ese momento, solo le quedaba una pastilla para que el menor pudiera continuar con su tratamiento.

“Debe tomar mercaptopurina, que es quimioterapia oral, diariamente y no le debe faltar. Yo vine al hospital el martes, cuando correspondía el cambio de pastillas, y me dijeron: ‘Señora, está agotado, no hay’. Eso es lo único que me dicen. Estoy desesperada”, declaró Yris en ese momento.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

EsSalud Rebagliati Rotafono Leucemia menor
