Madre pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para renovar pastillas de su menor hijo

Iris López Motta se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar una cita en el área de Psiquiatría en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Iris comenta que la última cita de su hijo fue a mediados de febrero, cuando le brindaron pastillas para tres meses.

“Mi hijo es un paciente psiquiátrico, él tiene TDAH, y actualmente está siguiendo una evaluación para descartar el TEA. Hace tres meses fue su última cita, fue medicado (...) cuando salimos de la consulta, tenemos que salir para pedir la siguiente (...) y me han dado cita para el 12 de agosto, o sea, mi hijo sin medicamentos para esa fecha”, afirmó Iris.