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Madre pide ayuda para conseguir cita en el Hospital Edgardo Rebagliati para renovar pastillas de su menor hijo

Rotafono de RPP | Iris comenta que la última cita de su hijo fue a mediados de febrero, cuando le brindaron pastillas para tres meses, que ya se acabaron.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los medicamentos que el niño de 13 años normalmente toma son Topiramato, Aripiprazol, Metilfenidato.

Los medicamentos que el niño de 13 años normalmente toma son Topiramato, Aripiprazol, Metilfenidato.

Iris López Motta se comunicó con el Rotafono de RPP, para solicitar una cita en el área de Psiquiatría en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. 

Iris comenta que la última cita de su hijo fue a mediados de febrero, cuando le brindaron pastillas para tres meses.

“Mi hijo es un paciente psiquiátrico, él tiene TDAH, y actualmente está siguiendo una evaluación para descartar el TEA. Hace tres meses fue su última cita, fue medicado (...) cuando salimos de la consulta, tenemos que salir para pedir la siguiente (...) y me han dado cita para el 12 de agosto, o sea, mi hijo sin medicamentos para esa fecha”, afirmó Iris. 

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Los medicamentos que el niño de 13 años normalmente toma son Topiramato, Aripiprazol, Metilfenidato; debido a que ya se les acabó la medicación. La madre ha tratado de obtenerlas de forma particular, pero el costo es muy elevado.

Iris hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudar a conseguir el medicamento de Metilfenidato, el cual necesita el menor, si no puede tener graves afecciones debido a su diagnóstico.

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