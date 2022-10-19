Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Sandra Paola Minaya Mena se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su hijo, Dilan Danny Peña Minaya, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia y necesita las ampollas Dantrium de urgencia.

El pasado 6 de enero, el pequeño presentó dolores abdominales y su madre optó por llevarlo al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde los especialistas le indicaron que era mejor trasladarlo al Hospital del Niño de Breña, donde -cuenta Sandra- le dijeron que no había cirujanos.

Ante la preocupación y la premura, ese mismo 6 de enero lo llevan al Hospital Santa Rosa, donde fue operado.

“Mi hijo entró a sala de operaciones, mi hijo demoró y después me llamaron los doctores, que mi niño hizo un paro cardíaco, dejó de existir cinco minutos y, luego, vino a la vida, que se complicó y se reventó un poco el páncreas”, afirmó Sandra.