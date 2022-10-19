menu
Madre pide ayuda para niño de 12 años que quedó en UCI tras operarse por apendicitis

Rotafono de RPP | El menor necesita un medicamento llamado Dantrium, debido a que ha sido diagnosticado con hipertermia maligna; sin embargo, estas ampollas no las encontrarían en el Perú.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Sandra hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan atender cuanto antes su caso.

Sandra hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan atender cuanto antes su caso.

Sandra Paola Minaya Mena se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su hijo, Dilan Danny Peña Minaya, quien se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Cayetano Heredia y necesita las ampollas Dantrium de urgencia.

El pasado 6 de enero, el pequeño presentó dolores abdominales y su madre optó por llevarlo al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde los especialistas le indicaron que era mejor trasladarlo al Hospital del Niño de Breña, donde -cuenta Sandra- le dijeron que no había cirujanos.

Ante la preocupación y la premura, ese mismo 6 de enero lo llevan al Hospital Santa Rosa, donde fue operado.

“Mi hijo entró a sala de operaciones, mi hijo demoró y después me llamaron los doctores, que mi niño hizo un paro cardíaco, dejó de existir cinco minutos y, luego, vino a la vida, que se complicó y se reventó un poco el páncreas”, afirmó Sandra.

Lo que ahora necesita el menor es un medicamento llamado Dantrium, debido a que ha sido diagnosticado con hipertermia maligna, una enfermedad que ocasiona una rápida elevación de la temperatura corporal y contracciones musculares intensas.

La preocupación de Sandra es que le han indicado que el medicamento no está disponible en Perú, debido a que hay pocos pacientes con este mal.

Sandra hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan atender cuanto antes su caso. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

