Madre pide ayuda para que operen a menor con discapacidad física en el Hospital Sergio Bernales

El último lunes 28, el adolescente pasó a hospitalización; sin embargo, aún no hay noticias de una fecha posible para que puedan operar a Jeremy, quien, además, sufre de paraplejia.



Margarita Rojas contó que no cuenta con los recursos económicos para que le realicen a su hijo una serie de exámenes médicos, como el tiempo de coagulación y la úrea, en una clínica privada, ya que no se pueden realizar en el hospital.



“Yo lo que pido es que aceleren su operación, yo soy madre soltera y trabajo para mi hijo, que me ayuden, por favor, para que lo puedan operar y que el SIS también cubra, porque yo no tengo dinero”, expresó.