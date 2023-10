Madre pide ayuda para su hija de 15 años que padece anorexia nerviosa y estado depresivo

Vilma Angela Damián Camones es una madre de familia que vive un calvario desde septiembre del año pasado. Ella se puso en contacto con el Rotafono de RPP Noticias para pedir ayuda debido a que su hija fue diagnosticada con anorexia nerviosa y estado depresivo, y no consigue que la traten en ningún lugar.

La madre de la adolescente de 15 años contó que su hija no asiste al colegio hace varios meses, prácticamente no camina, no come, le duele la cabeza y para cansada todo el día. Asimismo, no puede dormir debido a que, según dijo la menor, escucha una voz que la insulta y le hace daño en su salud mental.