Madre pide cita de Psiquiatría para su menor hijo en el Hospital Rebagliati

Iris Alicia López Motta se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y conseguir una cita en la especialidad de Psiquiatría para su menor hijo Jacob Casique, quien está diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA), y viene solicitando desde diciembre del año pasado, en el Hospital Edgardo Rebagliati.

La madre contó que ha venido solicitando citas para psicología y psiquiatría desde el 15 de diciembre último. Según contó, recién hace una semana le dieron cita para la especialidad de psicología, pero para dentro de dos meses, el próximo 14 de abril. No obstante, aún queda pendiente una cita para psiquiatría.

La preocupación de la madre es que a su niño ya se le acabaron las pastillas recetadas desde la última vez que se atendió. Iris tiene que esperar a que el especialista evalúe nuevamente al menor, de 13 años, para saber si le renovarán las pastillas o mantendrán las mismas.



Según la mujer, su hijo ya está sufriendo crisis y temen que su salud empeore, por lo que hace un llamado a las autoridades del Hospital Edgardo Rebagliati, para que puedan brindarle cuanto antes la cita en la especialidad de Psiquiatría.