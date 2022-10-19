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Madre pide que Hospital Rebagliati de EsSalud brinde tratamiento a bebé con enfermedad rara

Rotafono de RPP | Lady Arévalo solicita pronta atención de su hijo de un mes de nacido, diagnosticado con fenilcetonuria. El pequeño requiere una dieta especial para evitar daños neurológicos irreversibles.
| | Laura Urbina Saldaña
Lady Arévalo exhorta a las autoridades de EsSalud a gestionar la atención de su bebé de manera urgente.

Lady Arévalo exhorta a las autoridades de EsSalud a gestionar la atención de su bebé de manera urgente. | Fuente: Rotafono

Lady Arévalo Alva solicita que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, acepte la referencia para que atiendan a su bebé de un mes de nacido, diagnosticado con fenilcetonuria, una enfermedad rara que requiere un tratamiento especializado y una dieta estricta para evitar daños neurológicos irreversibles.

A través del Rotafono de RPP, Lady Arévalo contó que su hijo nació el 24 de febrero en el Hospital II de Tarapoto de EsSalud, en la región San Martín. Tras su diagnóstico fue derivado al Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, pero este ha rechazado tres veces la referencia.  

Indicó que, a los dos días de haber sido referido su bebé al Hospital Rebagliati, la referencia fue rechazada por un trámite administrativo y fue derivado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, donde no le pueden atender por falta de presupuesto y especialistas, según dijo Lady Diana.

“Mi hijo fue rechazado tres veces de ese hospital sabiendo que es el único hospital que tienen las condiciones para tratar esa enfermedad rara, ya que el único tratamiento es con leche especial que tiene un costo muy alto y hasta la actualidad mi hijo no recibe tratamiento y está peligrando su condición”, explicó.

Desde Lima, Lady Arévalo exhorta a las autoridades de EsSalud a gestionar la atención de su bebé de manera urgente, quien corre peligro si no recibe el tratamiento adecuado.

“Pido, por favor, ayuda a los funcionarios de EsSalud, que atiendan mi caso, por favor, porque es un niño que no está recibiendo tratamiento médico del esta enfermedad rara que es la fenilcetonuria. Si no recibe tratamiento adecuado, lamentablemente va a tener este secuelas neurológicas”, clamó.  

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