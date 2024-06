Madre reitera pedido de ayuda al hospital Almenara para que reciban a su hijo y lo operen

Intervención en INSN Breña es riesgosa

Asimismo, le pidieron que compre tres cánulas para la traqueotomía, que es procedimiento quirúrgico para crear una abertura a través del cuello dentro de la tráquea. Cada cánula cuesta unos 600 soles y la señora no sabe si podrá costear ese gasto.

No obstante, el principal problema no es ese, sino que teme por la vida de su hijo porque no hay los especialistas requeridos en el INSN Breña y eso le preocupa bastante.

La madre de Augusto está desesperada y hace un nuevo llamado a las autoridades de Salud y del hospital Almenara para que acepten la referencia y lo intervengan cuanto antes, ya que su salud está en juego.