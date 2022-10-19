Madre reporta falta de medicamento para que menor de 13 años pueda realizar su tratamiento de quimioterapia

Claudia Llantoy se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que no encuentra el medicamento necesario para que su hijo, de 13 años. diagnosticado con síndrome de Down y leucemia, reciba quimioterapia en el Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de La Victoria.

Claudia comenta que su hijo fue diagnosticado con leucemia muy agresiva en septiembre de 2025 y, desde entonces, recibe quimioterapias por fases. Sin embargo, los días 25 y 27 de marzo acudió a la farmacia del Hospital Almenara para consultar por el medicamento recetado para su tratamiento, cuya próxima sesión está programada para este lunes 30 de marzo, pero le indicaron que no había stock en el hospital.

“El día lunes le toca la quimioterapia y voy a la farmacia a solicitar las medicinas que están agotadas. Me dicen que no hay fecha para poder recogerlas, pero el lunes 30 de marzo mi hijo tiene que recibir esta ampolla; de lo contrario, su tratamiento queda suspendido”, afirmó Claudia Llantoy.

En ese contexto, hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que le brinden cuanto antes el medicamento que necesita su hijo, a fin de que continúe con su fase de quimioterapia y pueda enfrentar la leucemia que padece.