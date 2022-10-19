Madre reporta que menor con leucemia no recibe medicamentos para tratar enfermedad en el Hospital Rebagliati

La madre de familia ha insistido en los últimos días y el pasado martes 28 de enero, las autoridades de salud le informaron que no había fecha estimada para la llegada del medicamento.
Susan López se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación ante la falta de medicamentos para su hija, Valeska Sandiga López, quien padece de leucemia linfoblástica aguda y es tratada en el Hospital Rebagliati, de EsSalud, de Jesús María.
Desde el pasado 15 de enero, Susan asistió a las farmacias del centro de salud, pero le indicaron que las pastillas Mercaptopurina estaban agotadas. La madre de familia ha insistido en los últimos días y el pasado martes, 28 de enero, las autoridades de salud le informaron que no había fecha estimada para la llegada del medicamento.
“El día de ayer (martes 28), en la farmacia del hospital Rebagliati, me indican que no hay dicho medicamento y que no tienen ni fecha estimada de llegada del nuevo stock. No soy la única, son muchos niños que actualmente se encuentran en riesgo por la falta de coordinación en la compra de insumos”, afirmó la madre de familia.
Susan espera que las autoridades del Hospital Rebagliati puedan abastecer con el medicamento no solo a su niña sino a todos los niños y pacientes con leucemia que están en busca del medicamento.
“Debe tomar una dosis de Mercaptopurina todos los días, la cual controla las células que desencadenan una recaída de la enfermedad, y las recaídas son más fuertes que un debut de cáncer”, finaliza Susan.
Tras la difusión del caso, EsSalud informó que se gestionó el medicamento y desde la Red Rebagliati se comunicaron con la mamá para que vaya a recogerlo.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.