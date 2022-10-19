Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Yris del Carmen Mancilla Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación debido a que su pequeño hijo, Luciano de Jesús Roca Mancilla, de cuatro años, que padece de leucemia, no ha recibido medicamentos que lo ayuden a tratar este mal en el Hospital Edgardo Rebagliati.

El pasado 8 de febrero de 2024, los especialistas diagnosticaron al hijo de Carmen leucemia linfoblástica aguda. Desde ese entonces, el menor pasa por quimioterapias y recibe el medicamento mercaptopurina como parte de su tratamiento, según cuenta la madre.

Sin embargo, en esta última semana de enero, Yris fue a la farmacia del Rebagliati para solicitar las pastillas y le indicaron que no había stock. Hoy Yris volvió a ir y le indicaron lo mismo.

“Debe tomar mercaptopurina (que es quimioterapia oral) diariamente y no le debe faltar. Yo vine al hospital el martes, que tocaba cambio de pastillas, y me han dicho ‘Señora, está agotado, no hay’. Eso es lo único que me dicen. Estoy desesperada”, afirmó Yris.