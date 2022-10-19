menu
Servicios públicos

Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Yris del Carmen Mancilla Rodríguez fue hoy a la farmacia del Hospital Edgardo Rebagliati a consultar por el medicamento, pero le dijeron que no hay stock.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Yris del Carmen Mancilla Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación debido a que su pequeño hijo, Luciano de Jesús Roca Mancilla, de cuatro años, que padece de leucemia, no ha recibido medicamentos que lo ayuden a tratar este mal en el Hospital Edgardo Rebagliati.

El pasado 8 de febrero de 2024, los especialistas diagnosticaron al hijo de Carmen leucemia linfoblástica aguda. Desde ese entonces, el menor pasa por quimioterapias y recibe el medicamento mercaptopurina como parte de su tratamiento, según cuenta la madre.

Sin embargo, en esta última semana de enero, Yris fue a la farmacia del Rebagliati para solicitar las pastillas y le indicaron que no había stock. Hoy Yris volvió a ir y le indicaron lo mismo.

“Debe tomar mercaptopurina (que es quimioterapia oral) diariamente y no le debe faltar. Yo vine al hospital el martes, que tocaba cambio de pastillas, y me han dicho ‘Señora, está agotado, no hay’. Eso es lo único que me dicen. Estoy desesperada”, afirmó Yris. 

Yris se siente muy angustiada, debido a que solo le queda medicamento hasta mañana. Luego de ello, no sabe qué pasara. La madre de familia hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindarle pastillas a su hijo, ya que teme que su mal empeore.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
leucemia Hospital Edgardo Rebagliat EsSalud menor pastillas
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
