Madre reporta que no le han dado medicamentos a su hijo con leucemia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Yris del Carmen Mancilla Rodríguez se comunicó con el Rotafono de RPP, para expresar su preocupación debido a que su pequeño hijo, Luciano de Jesús Roca Mancilla, de cuatro años, que padece de leucemia, no ha recibido medicamentos que lo ayuden a tratar este mal en el Hospital Edgardo Rebagliati.
El pasado 8 de febrero de 2024, los especialistas diagnosticaron al hijo de Carmen leucemia linfoblástica aguda. Desde ese entonces, el menor pasa por quimioterapias y recibe el medicamento mercaptopurina como parte de su tratamiento, según cuenta la madre.
Sin embargo, en esta última semana de enero, Yris fue a la farmacia del Rebagliati para solicitar las pastillas y le indicaron que no había stock. Hoy Yris volvió a ir y le indicaron lo mismo.
“Debe tomar mercaptopurina (que es quimioterapia oral) diariamente y no le debe faltar. Yo vine al hospital el martes, que tocaba cambio de pastillas, y me han dicho ‘Señora, está agotado, no hay’. Eso es lo único que me dicen. Estoy desesperada”, afirmó Yris.
Yris se siente muy angustiada, debido a que solo le queda medicamento hasta mañana. Luego de ello, no sabe qué pasara. La madre de familia hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindarle pastillas a su hijo, ya que teme que su mal empeore.
