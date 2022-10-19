Madre solicitó ayuda para que su bebé prematuro reciba nutrición parenteral y sea trasladado a un hospital de Lima

Leimar Manrique se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a fin de que su bebé prematuro, que nació hace cinco días y se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Ica, reciba nutrición parenteral y sea referido a un hospital de Lima.

La mujer contó que dio a luz a las 26 semanas de gestación, luego de que se le desprendiera la placenta y presentara un sangrado. También señaló que fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Ica, donde le practicaron una cesárea.

"Hago una queja contra el Hospital Regional de Ica, ya que mi hijo necesita un tratamiento de nutrición parenteral. Mi bebé nació con un kilo y 100 gramos y ha bajado de peso porque no le administran el tratamiento. Me dicen que tienen que trasladarlo a Lima, pero también me dicen que no tienen respuesta porque no hay camas", afirmó Leimar.

Leimar indicó que su hijo nació con un kilo y 100 gramos, pero que en los últimos días ha ido perdiendo peso y ahora pesa 800 gramos.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades de salud para que su bebé reciba la nutrición parenteral que necesita y sea trasladado a un hospital de Lima que cuente con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales especializada.