Madre solicita ayuda para que su hija de siete años reciba atención en el Hospital Almenara

Pascualina, madre de Yeradi Thaiza Mamani Astudillo, una niña de siete años, solicitó apoyo a través del Rotafono de RPP para que su hija pueda ser trasladada al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud en Lima, debido a que padece de adenoides.

Desde los cuatro años, Yeradi fue atendida en el Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho en la especialidad de otorrinolaringología. Tras varios exámenes, los médicos detectaron que la menor sufre de adenoides.

“Me dicen que la lista está en espera desde julio y mi niña necesita ser operada de adenoides. La referencia está con todos los exámenes y aún así no me atienden”, expresó Pascualina, visiblemente preocupada por el estado de salud de su hija.

El pasado 24 de noviembre, los especialistas recomendaron la realización de un informe para solicitar el traslado de Yeradi al Hospital Guillermo Almenara. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Pascualina hace un llamado urgente a las autoridades para que se agilice la referencia y la menor pueda ser atendida lo antes posible en el Hospital Almenara.