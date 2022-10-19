menu
Madre solicita ayuda para que su hija de siete años reciba atención en el Hospital Almenara

Rotafono de RPP | La menor necesita un tratamiento para la adenoide que padece y aún espera la aceptación del Hospital Almenara, de EsSalud.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde los cuatro años, la menor era atendida en la especialidad en Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho y ahora necesita atenderse en el Hospital Almenara.

Desde los cuatro años, la menor era atendida en la especialidad en Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho y ahora necesita atenderse en el Hospital Almenara.

Pascualina, madre de Yeradi Thaiza Mamani Astudillo, una niña de siete años, solicitó apoyo a través del Rotafono de RPP para que su hija pueda ser trasladada al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud en Lima, debido a que padece de adenoides.

Desde los cuatro años, Yeradi fue atendida en el Hospital Jorge Voto Bernales Corpancho en la especialidad de otorrinolaringología. Tras varios exámenes, los médicos detectaron que la menor sufre de adenoides.

“Me dicen que la lista está en espera desde julio y mi niña necesita ser operada de adenoides. La referencia está con todos los exámenes y aún así no me atienden”, expresó Pascualina, visiblemente preocupada por el estado de salud de su hija.

El pasado 24 de noviembre, los especialistas recomendaron la realización de un informe para solicitar el traslado de Yeradi al Hospital Guillermo Almenara. Sin embargo, hasta la fecha, no han recibido respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Pascualina hace un llamado urgente a las autoridades para que se agilice la referencia y la menor pueda ser atendida lo antes posible en el Hospital Almenara.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Hospital Almenara EsSalud Rotafono menor
