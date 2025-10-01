Madres de tres niños que recibieron trasplante de médula piden ayuda para acceder a medicamento

Las madres de tres niños diagnosticados con leucemia pidieron ayuda al Ministerio de Salud para que sus hijos, que recibieron trasplantes de médula ósea, puedan acceder a un medicamento para tratar un virus en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima.

Mirna Lulupú, natural de la ciudad de Paita, se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo porque su hijo de 10 años dio positivo a un virus peligroso (herpes seis) hace más de una semana, después de que el 2 de septiembre le practicaran el trasplante de médula.

Según la madre de familia, el infectólogo le explicó que el virus se ha activado en el organismo del menor debido a las bajas defensas propias de su enfermedad y recomendó el medicamento llamado Foscarnet, pero este antiviral no hay en la farmacia del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

"Pido que se agilice el medicamento para tratar el herpes seis. Nuestros bebés corren el riesgo de que otro mal llegue a ellos", exclamó Mirna Lulupú.

Personal de salud le comunicó que tiene que esperar hasta que se haga la compra del costoso medicamento o, de lo contrario, iban a realizar un préstamo a una clínica, para suministrarle a su hijo y a los otros menores, según precisó Mirna.