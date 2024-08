Maestra cesante recibió visita de ministro de Educación tras denunciar falta de pago de su pensión

¿Cuál fue la queja de Esperanza Villanueva?

Esperanza Villanueva Herrera se había comunicado con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al ministro de Educación, Morgan Quero, tras denunciar que la UGEL N°6 de La Molina no le pagaba su pensión del mes de julio.



“Trabajé 27 años en educación, me han venido pagando normalmente hasta el mes de mayo, pero en el mes de junio no me pagaron y en el mes de julio tampoco. No nos dan razón en la UGEL N°6 de La Molina”, indicó la maestra cesante en el programa de Conexión.



Este pago es muy importante para la adulta mayor debido a que está próxima a operarse por un problema en la vejiga. Asimismo, la señora recibe tratamiento para la ansiedad.