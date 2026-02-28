Magdalena: buscan a padre de familia que padece Alzheimer y desapareció tras acompañar a su esposa al banco

Mari Luz Advíncula Cipriano se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo, Javier Dávila, quien se extravió el pasado 27 de febrero cuando se encontraba en el boulevard del distrito de Magdalena.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:41 de la noche, cuando Javier acompañó a su esposa a retirar dinero en el Boulevard de Magdalena. Mientras la señora realizaba el trámite en uno de los cajeros automáticos del banco, él desapareció. Pese a que Mari intentó buscarlo de inmediato, no logró encontrarlo.

Según relató, su esposo fue visto por última vez a la altura del jirón José Gálvez. A través de las cámaras de seguridad, observó que Javier caminaba por la calle Castilla Echenique.

Características del desaparecido

Javier Dávila tiene 56 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, nariz cóncava, tez mestiza y ojos y cabello castaño oscuro. El hombre vestía pantalón de dril azul, zapatos marrones, polo y chaleco plomo, además de una mochila negra.

Mari se encuentra desesperada por la salud de su esposo y teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor comuníquese al 998 052 127 o al número de la Policía, 114.

