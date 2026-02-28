menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Magdalena: buscan a padre de familia que padece Alzheimer y desapareció tras acompañar a su esposa al banco

Rotafono de RPP | El hecho ocurrió cuando Javier acompañó a su esposa a retirar dinero en el Boulevard de Magdalena.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Javier Dávila tiene 56 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, nariz cóncava, tez mestiza, ojos y cabellos castaños oscuros.

Javier Dávila tiene 56 años, mide 1.60 metros, de contextura delgada, nariz cóncava, tez mestiza, ojos y cabellos castaños oscuros.

Mari Luz Advíncula Cipriano se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su esposo, Javier Dávila, quien se extravió el pasado 27 de febrero cuando se encontraba en el boulevard del distrito de Magdalena.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:41 de la noche, cuando Javier acompañó a su esposa a retirar dinero en el Boulevard de Magdalena. Mientras la señora realizaba el trámite en uno de los cajeros automáticos del banco, él desapareció. Pese a que Mari intentó buscarlo de inmediato, no logró encontrarlo.

Según relató, su esposo fue visto por última vez a la altura del jirón José Gálvez. A través de las cámaras de seguridad, observó que Javier caminaba por la calle Castilla Echenique.

Características del desaparecido

Javier Dávila tiene 56 años, mide 1.60 metros, es de contextura delgada, nariz cóncava, tez mestiza y ojos y cabello castaño oscuro. El hombre vestía pantalón de dril azul, zapatos marrones, polo y chaleco plomo, además de una mochila negra.

Mari se encuentra desesperada por la salud de su esposo y teme por su seguridad. Si usted lo ha visto, por favor comuníquese al 998 052 127 o al número de la Policía, 114.

Te recomendamos
Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

Lurín: encuentran a menor que desapareció tras sostener conversaciones con un hombre

 San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecida PNP Rotafono Magdalena
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín: padre necesita una ambulancia para que su hijo pueda someterse a una resonancia

San Martín: padre necesita una ambulancia para que su hijo pueda someterse a una resonancia

 Lima: familiares piden que adulta mayor con accidente cerebrovascular sea trasladada al Hospital Mogrovejo

Lima: familiares piden que adulta mayor con accidente cerebrovascular sea trasladada al Hospital Mogrovejo

 San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

San Martín: piden traslado urgente de escolar con estómago perforado a hospital de Lima

 San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes

San Isidro: vecina pide ayuda para retirar nido de gallinazo en su departamento desde hace un mes
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot