Magdalena del Mar: familia de paciente con cirrosis pide ayuda para conseguir medicamento

La pastilla Rifaximina es indispensable para controlar la encefalopatía hepática que aqueja al señor Arturo. | Fuente: Difusión.
Desde el distrito limeño de Magdalena del Mar, Selva Vairo Mena se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que EsSalud brinde las pastillas Rifaximina Alfa para el tratamiento de su esposo Arturo Bisetti Paredes, de 71 años, quien padece de cirrosis hepática.
La señora Selva dijo que desde el 9 de enero acudieron al Hospital Nacional Alberto Sabogal, en el Callao, para recoger las tabletas, pero le comunicaron que no se encuentran disponibles.
La pastilla Rifaximina es indispensable para controlar la encefalopatía hepática que aqueja al señor Arturo, contó su esposa. El paciente necesita una dosis de 1100 mg diarios.
La familia acudió a la solidaridad ciudadana para obtener las pastillas, pero ya no cuenta con estas. Además, no puede adquirirlas de manera particular debido a su alto costo, por eso pide la pronta atención de EsSalud.
“Él padece de cirrosis hepática y es tratado en el Hospital Nacional Alberto Sabogal. Necesita un medicamento que es esencial para su vida. Desde el 9 de enero está sin medicina y no nos dan razón en la farmacia. No podemos comprarlo porque es demasiado caro para nosotros”, manifestó preocupada.
