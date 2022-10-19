Magdalena del Mar: paciente con arritmia cardíaca será evaluado en Hospital Almenara de EsSalud

El Hospital Guillermo Almenara de EsSalud de Lima realizará un estudio al corazón al señor Luis Cárdenas Málaga, de 84 años, luego de que el paciente diagnosticado con arritmia cardíaca, se comunicara con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda.

Luis Cárdenas había reportado que el equipo de Medicina Nuclear del Hospital Edgardo Rebagliati se encuentra inoperativo, por lo que no le pueden practicar la prueba de perfusión miocárdica, examen con el que medirán si hay grasa en una arteria de su corazón.

Tras darse a conocer el caso en RPP, funcionarios de EsSalud atendieron su reclamo y realizaron las gestiones para que el adulto mayor reciba medicamentos y pase el estudio en el Hospital Almenara.

El paciente agradeció que las autoridades sanitarias hayan atendido su requerimiento después de que su solicitud fuera difundida en el Rotafono.

"Señores de radioprogramas, estoy muy agradecido, ya conseguí una cita en el Hospital Almenara. Estoy citado para mañana a las nueve para que me den las instrucciones y el día martes me están realizando dicho examen. Por favor, les agradezco profundamente a todo el staff del Rotafono”, manifestó.

Don Luis Cárdenas se encuentra aliviado por la pronta atención, ya que podrán practicarle el examen el próximo martes y no tendrá que esperar varios meses, tal como le habían indicado hace unos días.