Servicios públicos

Villa María del Triunfo: vecinos exigen mayor seguridad tras continuas balaceras

Rotafono de RPP | Los vecinos hicieron un llamado al alcalde para que refuerce el tránsito y resguardo de Serenazgo en las diversas calles del distrito.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Vecinos bastante asustados tras reciente ataque en Villa María del Triunfo.
Vecinos bastante asustados tras reciente ataque en Villa María del Triunfo.

Vecinos del distrito limeño de Villa María del Triunfo se comunicaron con el Rotafono de RPP para pedir mayor seguridad, tras los dos últimos ataques ocurridos en menos de una semana.

El más reciente se registró en la avenida La Unión, donde delincuentes dispararon a un padre de familia que se encontraba con su hijo dentro de un vehículo. El hombre logró estacionarse a pocos metros de la concurrida estación Pumacahua del Metro de Lima para pedir ayuda. Ante este hecho, los vecinos solicitaron mayor presencia policial en la zona, pues indican que ya no se sienten seguros caminando por las calles del distrito.

“Pedimos al alcalde de Villa María del Triunfo que mande más policías, que resguarde las avenidas, que nos cuiden. Estamos desprotegidos; no podemos salir con nuestras familias por el temor de que algo nos vaya a pasar”, dijo una vecina.

A este reclamo se suma el reciente asesinato de un conductor de mototaxi, quien recibió al menos diez disparos, según narraron testigos. Este hecho ocurrió el pasado 20 de noviembre en el cruce de las avenidas El Sol y Nicolás de Piérola.

Aunque un equipo de serenazgo realizó el seguimiento a los sicarios, estos efectuaron disparos contra la camioneta de seguridad de la comuna, impidiendo que continuaran con la persecución.

Los vecinos hicieron un llamado al alcalde para que refuerce el patrullaje y el resguardo del Serenazgo en las distintas calles del distrito, pues ambos ataques se produjeron a pocas cuadras de las estaciones Pumacahua y Villa María.

balaceras seguridad Villa María del Triunfo
