Menor de 13 años necesita compleja reconstrucción de sistema urinario tras accidente

Los padres de una menor de 13 años, quien sufrió un grave accidente de tránsito hace cinco años en la ciudad de Juliaca, región Puno, pidieron ayuda, a través del Rotafono de RPP, para que la adolescente pueda acceder a una compleja cirugía reconstructiva de su sistema urinario y pélvico en el extranjero.

Javier Turpo contó que dos carros atropellaron a su hija, en ese entonces de ocho años, cuando se desplazaba junto a su madre en una motocicleta. Pese al grave estado de salud de la pequeña, los responsables huyeron sin hacerse cargo de los daños.

Vilma Calcina dijo que actualmente su hija sufre complicaciones genitourinarias e infecciones recurrentes debido a las secuelas que dejaron las cirugías que le practicaron en establecimientos de salud de Lima.

“Mi hijita tiene constantes infecciones urinarias y vaginales, pero en los hospitales solo la están controlando, pero si pudiera operarse ya no le daría esas infecciones”, explicó su madre.

Familia busca ayuda

La familia busca ayuda económica para costear una teleconsulta de mil euros y una eventual cirugía en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en España, cuyo presupuesto asciende a 150 mil euros, ya que en Perú no han encontrado una solución.

Los padres se aferran a esa esperanza, ya que los médicos peruanos les dijeron que la operación es muy riesgosa y que deben esperar que la adolescente cumpla la mayoría de edad para que puedan intervenirla.

La menor no puede caminar y permanece en una silla de ruedas. Ella también requiere una operación ortopédica para alargar su pierna derecha y reconstruir su tobillo y rodilla, a fin de que pueda recuperar la movilidad.

Cualquier tipo de ayuda pueden contactarse con la familia de la menor al siguiente número telefónico 901 890 132.