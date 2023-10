Menor con anorexia nerviosa y estado depresivo fue internada para recibir tratamiento especializado

Vilma Angela Damián Camones se puso en contacto con el Rotafono de RPP Noticias el pasado viernes 6 de octubre para solicitar apoyo debido a que su hija Fátima Angela Vega Damián fue diagnosticada de anorexia nerviosa y estado depresivo. Por esta razón, necesitaba ser atendida urgentemente.

Tras hablar reportar su caso en RPP, la madre de familia informó que su pequeña de 15 años consiguió ser internada en el área de salud mental en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito de Jesús María. La señora agradeció al Rotafono de RPP por ayudarle con su hija.

La adolescente se trató primero en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Callao y ahí se gestionó una referencia al hospital Rebagliati. Sin embargo, no la aceptaban debido a que indicaban que no tenían cama y en otros centros de salud no contaban con la especialidad de salud mental.

Cabe mencionar que la joven está muy delgada, dado que no ingiere alimentos y en los distintos hospitales solo le daban de comer a través de una sonda, pero la mamá sostuvo que sí podía alimentarse de forma normal. Además, solía estar cansada y tampoco podía dormir; por ello, tratarla era de suma urgencia.