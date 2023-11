Miraflores: ciudadano consiguió una cita en el Hospital III Suárez Angamos tras exponer su caso en el Rotafono

Tras la difusión de la solicitud de Roberto Antonio Olaguibel Cáceres, a través del Rotafono de RPP Noticias y La Rotativa del Aire, representantes de EsSalud se comunicaron con él para apoyarlo en conseguir la ansiada cita en el área de urología en el Hospital III Suárez Angamos, ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

La cita en el área requerida fue programada para el próximo viernes, 10 de noviembre, a las 3:45 p.m., en el citado nosocomio.

El ciudadano tuvo palabras de agradecimiento con el Rotafono de RPP por hacer de conocimiento de las autoridades su caso.

“Quiero agradecer al Rotafono de RPP por la ayuda que me brindaron. El mismo día que expuse mi caso, ese mismo día me llamaron de EsSalud me dieron la cita tan anhelada que necesitaba”, declaró el señor Roberto Olaguibel.