Miraflores: joven que se accidentó pide ayuda para ser operado en el Hospital Casimiro Ulloa

Cadera y piernas afectadas

Los exámenes realizados arrojaron que tiene la cadera desviada, la pierna derecha fracturada y la izquierda luxada. Por ello, los médicos le dijeron a la familia que necesita ser intervenido quirúrgicamente cuanto antes y le dijeron a su esposa que ya lo habían programado para realizárselo en las siguientes horas.

No obstante, esta operación nunca llegó y los médicos le comentaron a Paola que no iban a poder hacerlo, porque no contaban con algunas herramientas, como unos tornillos. Dicho hospital no cuenta con estos implementos e iban a demorar una semana por lo menos en tenerlos.

Por esta razón, le recomendaron que se vaya a una clínica, ya que una o dos semanas es demasiado tiempo y la operación no iba a salir bien. Su familia intentó comprar estos tornillos, pese a que no tienen bastantes recursos económicos, pero les manifestaron que el proceso demora y que tienen que intervenirlo rápidamente.