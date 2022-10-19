menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Miraflores: vecinos advierten peligro por poste a punto de caer a pocos metros del colegio Juan Alarco

Rotafono de RPP | Rosario cuenta que el poste comenzó a inclinarse desde el pasado 20 de marzo, luego de que un camión jalara los cables y dañara la estructura.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rosario hace un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan retirar el poste dañado.
Rosario hace un llamado a las autoridades correspondientes para que puedan retirar el poste dañado.

Rosario García se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir sobre el peligro que corren los vecinos de la cuadra seis de la calle Los Capulíes, en el distrito limeño de Miraflores. Un poste, que está a punto de caer, pone en riesgo la vida de peatones y escolares de la Institución Educativa 6050 Juana Alarco de Dammert.

Rosario cuenta que el poste comenzó a inclinarse desde el pasado 20 de marzo, luego de que un camión jalara los cables y dañara la estructura. Según la vecina, personal de Luz del Sur acudió a la zona y reparó los cables; sin embargo, indicaron que el poste dañado pertenecía a la empresa Movistar.

“Los de Luz del Sur vinieron ese mismo día y solucionaron su parte, pero el poste de Movistar se va a caer en cualquier momento. Cada día está más inclinado, y el colegio Juana Alarco está a la vuelta. Pasan niños con sus padres, solos también, y además vehículos”, afirmó Rosario.

Rosario indica que ya presentó su queja ante la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, señala que, al insistir con Movistar, le informan que el caso fue derivado al área correspondiente; sin embargo, hasta ahora no hay solución para el retiro del poste.

Te recomendamos
San Martín de Porres: hombre con fractura de fémur pide ayuda para conseguir clavos quirúrgicos para operación en el Hospital Cayetano Heredia

San Martín de Porres: hombre con fractura de fémur pide ayuda para conseguir clavos quirúrgicos para operación en el Hospital Cayetano Heredia

 Chanchamayo: menor de edad desaparece mientras su madre cosechaba café en chacra

Chanchamayo: menor de edad desaparece mientras su madre cosechaba café en chacra

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Miraflores RPP Rotafono poste
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín de Porres: hombre con fractura de fémur pide ayuda para conseguir clavos quirúrgicos para operación en el Hospital Cayetano Heredia

San Martín de Porres: hombre con fractura de fémur pide ayuda para conseguir clavos quirúrgicos para operación en el Hospital Cayetano Heredia

 Cercado de Lima: vecinos reportan que el parque Urubamba amanece con diversas botellas de bebidas alcohólicas

Cercado de Lima: vecinos reportan que el parque Urubamba amanece con diversas botellas de bebidas alcohólicas

 Paciente con enfermedad cardíaca consiguió una cama en el hospital Almenara tras denuncia pública

Paciente con enfermedad cardíaca consiguió una cama en el hospital Almenara tras denuncia pública

 Jesús María: paciente con cáncer a la próstata logra conseguir tomografía que necesitaba para continuar tratamiento

Jesús María: paciente con cáncer a la próstata logra conseguir tomografía que necesitaba para continuar tratamiento
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot