Miraflores: vecinos advierten peligro por poste a punto de caer a pocos metros del colegio Juan Alarco

Rosario García se comunicó con el Rotafono de RPP para advertir sobre el peligro que corren los vecinos de la cuadra seis de la calle Los Capulíes, en el distrito limeño de Miraflores. Un poste, que está a punto de caer, pone en riesgo la vida de peatones y escolares de la Institución Educativa 6050 Juana Alarco de Dammert.

Rosario cuenta que el poste comenzó a inclinarse desde el pasado 20 de marzo, luego de que un camión jalara los cables y dañara la estructura. Según la vecina, personal de Luz del Sur acudió a la zona y reparó los cables; sin embargo, indicaron que el poste dañado pertenecía a la empresa Movistar.

“Los de Luz del Sur vinieron ese mismo día y solucionaron su parte, pero el poste de Movistar se va a caer en cualquier momento. Cada día está más inclinado, y el colegio Juana Alarco está a la vuelta. Pasan niños con sus padres, solos también, y además vehículos”, afirmó Rosario.

Rosario indica que ya presentó su queja ante la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, señala que, al insistir con Movistar, le informan que el caso fue derivado al área correspondiente; sin embargo, hasta ahora no hay solución para el retiro del poste.