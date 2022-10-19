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Miraflores: vecinos reportan paradero informal en avenida Benavides

Rotafono de RPP | Un residente expresó que los conductores desafían a los vecinos quienes los instan a respetar las normas de seguridad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan ejercer un plan de control y fiscalización en la zona debido a que advierten peligro de accidentes.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan ejercer un plan de control y fiscalización en la zona debido a que advierten peligro de accidentes.

Un grupo de vecinos del distrito limeño de Miraflores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un paradero informal a pocos metros de colegios, clínica y concurridos restaurantes en la avenida Benavides, en el límite de los distritos limeños de Surco y Miraflores. 

Según un residente, los conductores desafían a los vecinos quienes los instan a respetar las normas de seguridad, sin embargo, estos choferes hacen caso omiso. Asimismo, señalan que en la zona no hay personal de serenazgo ni policía de tránsito que supervise ello. 

“Cuando he pasado entre las siete y las nueve de la mañana es un caos. Y también en las tardes de cuatro a seis de la tarde. Puedo inferir muchas que las congestiones en nuestras calles ocurren porque el transporte público que está en la punta de la cuadra se queda esperando a llenar la mayor cantidad de pasajeros y con esa actitud impide que los demás circulen. Y cuando el primero se va, el que le sigue hace lo mismo”, afirmó el vecino.

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Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que puedan ejercer un plan de control y fiscalización en la zona debido a que advierten que un accidente de tránsito pueda ocurrir en la concurrida avenida.

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paradero informal Miraflores Rotafono tránsito avenida Benavides
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