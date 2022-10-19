Miraflores: vecinos reportan paradero informal en avenida Benavides

Un grupo de vecinos del distrito limeño de Miraflores se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar un paradero informal a pocos metros de colegios, clínica y concurridos restaurantes en la avenida Benavides, en el límite de los distritos limeños de Surco y Miraflores.



Según un residente, los conductores desafían a los vecinos quienes los instan a respetar las normas de seguridad, sin embargo, estos choferes hacen caso omiso. Asimismo, señalan que en la zona no hay personal de serenazgo ni policía de tránsito que supervise ello.



“Cuando he pasado entre las siete y las nueve de la mañana es un caos. Y también en las tardes de cuatro a seis de la tarde. Puedo inferir muchas que las congestiones en nuestras calles ocurren porque el transporte público que está en la punta de la cuadra se queda esperando a llenar la mayor cantidad de pasajeros y con esa actitud impide que los demás circulen. Y cuando el primero se va, el que le sigue hace lo mismo”, afirmó el vecino.

