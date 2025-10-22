menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Moquegua: pobladores piden nuevo tamizaje para descartar arsénico en escolares

Rotafono de RPP | En el 2023, la Dirección Regional de Salud de Moquegua detectó la presencia del metal pesado en un grupo de alumnos de inicial y primaria de la comunidad campesina de Ronjadero, en el distrito Coalaque.
| | Laura Urbina Saldaña
Tras un dosaje que se realizó a un grupo de escolares de primaria, la Dirección Regional de Salud de Moquegua detectó que los menores tenían altas concentraciones de arsénico en la orina.

Tras un dosaje que se realizó a un grupo de escolares de primaria, la Dirección Regional de Salud de Moquegua detectó que los menores tenían altas concentraciones de arsénico en la orina. | Fuente: Cortesía.

Desde la región Moquegua, Tania Rojas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que se realice un nuevo tamizaje a los alumnos de inicial y primaria de la escuela N.° 43061, de la comunidad campesina Ronjadero, en el distrito de Coalaque, provincia General Sánchez Cerro, que presentaron altos niveles de arsénico en su organismo en el 2023.

Según la madre de familia, tras un dosaje que se realizó a un grupo de 20 niños, de entre 3 y 11 años, la Dirección Regional de Salud de Moquegua detectó que los menores tenían arsénico en la orina por encima de los parámetros normales, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas para prevenir la exposición al arsénico o aplicado una segunda muestra.

Tania Rojas sostuvo que los pobladores de Ronjadero podrían estar expuestos al arsénico debido al consumo de agua no tratada que se extrae de los resumideros de los campos de cultivos y luego se distribuye en tuberías, por lo que pidió que se realicen nuevos estudios para determinar cuál es el  elemento contaminante.

“No se han tomado acciones para prevenir la exposición al arsénico, tampoco les han vuelto a sacar una segunda muestra de orina. Esa es la preocupación. ¿Qué hacemos por nuestros niños? Tenemos agua entubada, pero no tratada”, expresó con preocupación.

Desde el 2024, los pobladores han enviado un memorial a la Municipalidad Distrital de Coalaque y al  Gobierno Regional de Moquegua para que se haga un nuevo dosaje de orina de los alumnos y una nueva muestra de agua por la preocupación de una posible contaminación del agua con arsénico, pero no se han realizado, según dijo Tania Rojas.

Los padres de familia y pobladores solicitan que se ejecute un proyecto de instalación de redes de agua potable para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad campesina de Ronjadero y así evitar la exposición a los metales pesados. 

Te recomendamos
Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

Loreto: profesionales de salud varados en Nauta por huelga de comunidades nativas

 Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

Santa Anita: madre de familia reporta que se llevaron a su hija de 13 años hace tres días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Escolares con arsénico Comunidad campesina de Ronjadero Rotafono Moquegua Diresa de Moquegua Coalaque
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Jesús María: menor de 13 años con escoliosis fue operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

Jesús María: menor de 13 años con escoliosis fue operado en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Surco: conductores reportan congestión vehicular en la zona de Los Viñedos de Surco

Surco: conductores reportan congestión vehicular en la zona de Los Viñedos de Surco

 La Molina: adulta mayor obtuvo medicamentos para tratar el glaucoma que padece

La Molina: adulta mayor obtuvo medicamentos para tratar el glaucoma que padece

 Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar

Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot